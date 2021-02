Studente modello, ma delle truffe online: nei guai ragazzo bresciano

Aveva studiato il piano in tutti i dettagli: ma l'operazione non è andata in porto. E' stato denunciato per truffa lo studente di 21 anni, residente a Montichiari, che aveva organizzato una falsa vendita online di pneumatici. A cadere nella sua rete un uomo di 38 anni, residente a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, allettato dall'affare proposto dal giovane truffatore con un annuncio pubblicato su Internet.

A fronte della spesa di 120 euro, l'incauto acquirente avrebbe dovuto entrare in possesso di tre pneumatici nuovi. Ma l'affare non si è concretizzato e l'uomo, oltre a non ricevere la merce acquistata, ha trovato un ammanco di 800 euro nel proprio conto corrente.

L'abile truffatore è infatti riuscito a carpire, durante una videochiamata per concludere l'affare, il codice della tessera Bancomat dell'acquirente. Immediata la denuncia ai Carabinieri di Correggio che sono riusciti a risalire al fantomatico venditore grazie alla tracciatura del flusso dei prelievi eseguiti dallo stesso.