Falsi posti di lavoro per ottenere permessi di soggiorno e sussidi: 11 arresti

Aziende che di fatto esistevano solo sulla carta, per creare falsi posti di lavoro e consentire così ai cittadini extracomunitari di ottenere permessi di soggiorno e sussidi economici. Un raggiro da oltre 240 mila euro, quello scoperto dall'inchiesta coordinata dalla procura di Brescia.

Al termine delle indagini, condotte dalla guardia di finanza di Clusone (BG) con il contributo dei colleghi bresciani, 11 persone sono state arrestate. Si tratta di soggetti di origine straniera, tutti residenti nel Bresciano e accusati a vario titolo di: associazione a delinquere in relazione a condotte di truffa ai danni dello Stato, permanenza illecita di cittadini stranieri nel territorio nazionale e all’indebita percezione di prestazioni erogate da Enti previdenziali e assistenziali. Nei loro confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari e l'obbligo di dimora.

Nel corso delle indagini i finanzieri hanno ricostruito i comportamenti di 8 aziende, di fatto non operanti, ma strumentali alla sottoscrizione di fittizi contratti di lavoro in favore di 93 cittadini extracomunitari beneficiari del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno e pure di sussidi economici non spettanti, come l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (Fis) e la nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’impiego (Naspi). Un meccanismo fraudolento che ha consentito alle 93 persone che ne hanno beneficiato (ora tutte indagate) di ottenere illecitamente oltre 240 mila euro.