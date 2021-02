Microcamere e auricolari per superare l'esame di teoria: denunciate 12 persone

Microtelecamere, smartphone, auricolari di ogni forma e misura: sono questi alcuni degli orpelli tecnologici messi in campo dai furbetti della patente, che venivano così “teleguidati” a distanza per superare l'esame di teoria, anche se da soli non ne sarebbero stati in grado. La Polizia Stradale di Brescia ha denunciato ben 12 persone: tra loro undici extracomunitari ma pure un bresciano, che si era presentato per superare l'esame per la patente di guida di categoria C.

Gli agenti hanno rinvenuto perfino una microcamera occultata nel bottone di una polo, un'altra nascosta e incollata tra i capelli del candidato: e poi microauricolari delle dimensioni di pochi millimetri, smartphone nascosti e modem wireless. Ingenti anche le somme di denaro sequestrate ai “furbetti”: sarebbero state poi utilizzate al termine dell'esame per pagare gli organizzatori degli “aiutini”.

Le indagini proseguono

“L'assistenza durante l'esame di teoria della patente – fa sapere la Polizia di Stato in una nota – è diventata un vero e proprio giro d'affari che va ad ingrassare le tasche di organizzazioni criminali. Tutto ciò favorisce un fenomeno che mette in strada patentati che disconoscono le regole della circolazione, mettendo a rischio l'incolumità altrui”. Le indagini proseguono, sia per individuare eventuali altri “furbetti” (a cui nel caso verranno subito sequestrate le patenti) sia per risalire alle organizzazioni che offrono tali (e illeciti) servizi.

Per arginare la problematica della “patente facile”, ora anche le guardie giurate della Motorizzazione civile sono state dotate di metal-detector per controllare i candidati che accedono all'aula d'esame. Nonostante questo, i numeri dei frodatori restano alti: in una sola sessione sono stati beccati tre candidati che sotto gli abiti nascondevano attrezzature elettroniche non consentite.