Si fida del vicino e versa 5mila euro per patente e auto, ma lui si intasca tutto

«Mi aveva detto di essere amico del titolare di un’autoscuola e che lui stesso aveva il titolo per svolgere le prove pratiche di guida». Una donna ucraina di 44 anni ha scoperto, grazie ad amici e conoscenti, di essere stata raggirata da un vicino di casa, un uomo che considerava serio ed affidabile. La storia è raccontata dal Giornale di Brescia.

«Non comprendendo bene la lingua e non conoscendo le norme che regolamentano la pratica per la patente, mi sono affidata a questa persona – si legge nelle denuncia presentata dall'avvocato della donna –. Mi aveva detto di essere amico del titolare di un’autoscuola e che lui stesso aveva il titolo per svolgere le prove pratiche di guida».

Per le guide la donna ha sborsato 400 euro, per altri fantomatici documenti (che paiono essere del tutto falsi), tra i quali un certificato medico, altri 230. Ma non è finita, perché la donna ha deciso anche di acquistare l'auto usata del vicino, pagandola 2.800 euro, più la caparra di 700, più altri 330 "per il tipo di motore". Inultile dire che la patente e l'auto non sono mai state consegnate. Anche la figlia della donna ha voluto fare le guide con il vicino, ed ha pagato 350 euro. In totale fanno più di 5mila euro, denaro che ora l'avvocato della donna, Michele Monteleone, cerca di farle recuperare.