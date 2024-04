A un mese dalla sua morte organizzano una raccolta fondi, ma è una truffa

Una falsa raccolta fondi, organizzata senza alcun rispetto per la memoria di una giovanissima, e senza alcun rispetto per il dolore - ancora vivo - di genitori, parenti e amici. Succede a Corte Franca, a denunciarlo è la famiglia di Martina Chiari, scomparsa a soli 21 anni poco più di un mese fa. La storia è raccontata da PrimaBrescia.

La truffa è stata creata modificando l'annuncio funebre della scomparsa di Martina, modificato (goffamente) per dare la notizia di una fantomatica raccolta fondi per un'associazione contro il tumore. L'avviso poi è stato stampato e portato fisicamente in alcuni locali del paese. Da lì, grazie ad alcune foto fatte dagli avventori, è finito nei gruppi Whatsapp e Facebook, fino a giungere ai familiari di Martina.

I genitori e la sorella della ragazza, scomparsa dopo tre anni di malattia, hanno tenuto a precisare di essere totalmente all'oscuro dell'iniziativa, invitando coloro che hanno informazioni a rivolgersi alle autorità competenti per la denuncia.