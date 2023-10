Finto avvocato chiede soldi per falsi incidenti stradali

Avvicinava gli anziani dicendo loro che i figli erano rimasti coinvolti in incidenti stradali. Seppur si tratti di una delle "classiche" truffe, questo metodo per spillare soldi purtroppo molte volte funziona. Non nei giorni scorsi però, grazie a due anziani di Gardone Val Trompia.

I due sono stati avvicinati da un uomo che si fingeva avvocato. Dopo aver detto loro che i figli erano rimasti coinvolti in un incidente, ed erano in arresto, il finto avvocato ha chiesto contanti o gioielli per assisterli e farli liberare. I due anziani, insospettiti, a quel punto hanno chiamato i carabinieri.

Giunti sul posto nel giro di pochi minuti, i militari della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato il truffatore. Finito davanti al giudice nel processo per direttissima, per il truffatore è scattato il divieto di dimora in provincia di Brescia.