Truffa allo Stato per 31 milioni di euro: nei guai 2 aziende bresciane

Frode in commercio, frode nelle pubbliche forniture, riciclaggio e autoriciclaggio, violazioni in tema di dispositivi di protezione individuale: sono queste le ipotesi di reato mosse nei confronti di due società bresciane, una srl e una spa, finite in queste ore nel mirino della Guardia di Finanza – perquisizioni e sequestri in corso nelle province di Brescia, Lucca e Pisa da parte dei militari dei gruppi di Brescia e Savona – nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Brescia e che, per ora, si è conclusa con un provvedimento di sequestro preventivo (per un totale di 35 milioni di euro) disposto dal gip del tribunale cittadino.

Le indagini

L'indagine delle Fiamme Gialle, avviata nel novembre del 2020 dal gruppo di Savona, avrebbe permesso di svelare, si legge in una nota, come una società per azioni operante nel Bresciano avesse fornito alla struttura commissariale nazionale, costituita per l'emergenza Covid-19, un ingente quantitativo di mascherine (circa 165 milioni di pezzi) non conformi ai requisiti di legge, conseguendo un profitto presumibilmente illecito quantificato in oltre 31 milioni di euro. Alla stessa società venne allora contestata anche la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

Le successive investigazioni, affidate al nucleo di Polizia economico-finanziaria di Brescia, sul conto dell'azienda e del suo rappresentante legale, avrebbe consentito di accertare ulteriori ipotesi di reato: la detta spa avrebbe trasferito a una srl, sempre con sede a Brescia, un dividendo straordinario di 23 milioni di euro, parte di quanto incassato con le presunte forniture irregolari. "Si precisa – conclude la nota delle Fiamme Gialle – che i provvedimenti giudiziari in parola sono stati emessi sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in fase d'indagine preliminare: pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione d'innocenza".