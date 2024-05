Truffa milionaria ai danni dello Stato: una società bresciana nel mirino della Guardia di Finanza. Secondo quanto riferito dalle Fiamme Gialle, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Brescia, la detta società – riconosciuta come Esco, ovvero Energy Service Company – avrebbe inscenato un meccanismo fraudolento con il quale sarebbe stata in grado di ottenere l’assegnazione di 18.904 cosiddetti “certificati bianchi”, successivamente messi sul mercato (gestito dal Gme, il Gestore dei mercati energetici) e monetizzati per circa 4 milioni di euro.

Come funzionava la truffa

Così funzionava la frode: la società bresciana finita sotto indagine presentava al Gse (il Gestore dei servizi energetici) della documentazione comprovante la realizzazione di progetti relativi a lavori di efficientamento energetico realizzati in provincia di Brescia, poi rivelatisi fittizi, in Piemonte (nelle province di Alessandria, Novara, Torino e Vercelli) e in provincia di Savona, in Liguria. Una volta ottenuti e ceduti i certificati, l’amministratore della società avrebbe infine provveduto a trasferire il denaro sui propri conti correnti, o su conti intestati a soggetti terzi ma comunque a lui collegati.

Il profitto della truffa, come detto, sfiora i 4 milioni di euro: a tanto ammonta il valore dei beni già sottoposti a sequestro preventivo dalla Guardia di Finanza. Le indagini vennero avviate nel 2022 dalla tenenza di Salò: gli indagati sono ora accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e auto-riciclaggio.

Cosa sono i certificati bianchi

Il meccanismo dei certificati bianchi, riferisce lo stesso Gse, è il principale strumento di promozione dell’efficienza energetica in Italia, entrato in vigore nel 2005. I certificati sono di fatto titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia, attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica: un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (Tep). Il Gse riconosce un certificato per ogni tep di risparmio conseguito grazie a interventi di efficientamento energetico: i certificati vengono emessi dal Gme su appositi conti e possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal Gme o attraverso contrattazioni bilaterali.