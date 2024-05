Certificati energetici fasulli: sequestrati 4 milioni a un’azienda bresciana

L’inchiesta parte da lontano, è stata avviata nel 2022 dalla Tenenza di Salò con il coordinamento della Procura della Repubblica di Brescia ed ha portato al sequestro preventivo da quasi 4 milioni di euro. A mettere a punto il provvedimento sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Brescia i quali, nei giorni scorsi, hanno eseguito il sequestro preventivo di 3.996.121,28 euro emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brescia in merito a una truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, auto-riciclaggio, nel settore dell’efficientamento energetico.

L’inchiesta ha consentito di acquisire elementi gravemente indizianti, nell’ipotesi accusatoria, dell’esistenza di una estesa truffa posta in essere da una società con base nella provincia di Brescia, imperniata intorno al meccanismo dei cosiddetti “certificati bianchi” (i Titoli di Efficienza Energetica), il principale strumento di promozione dell’efficienza energetica in Italia, introdotto nel 2005.

Il meccanismo prevede l'obbligo da parte delle aziende distributrici di energia elettrica e gas con più di 50mila clienti finali di conseguire annualmente determinati obiettivi di risparmio energetico. Esse possono assolvere al proprio obbligo realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai “certificati bianchi”, oppure acquistando i certificati stessi da altri operatori del settore, le cosiddette Energy Service Company (E.S.Co.), che scelgono volontariamente di realizzare progetti di riduzione dei consumi negli usi finali di energia. Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE), società a partecipazione pubblica, riconosce sia alle aziende distributrici, sia alle E.S.Co. un controvalore in certificati in misura corrispondente al risparmio di energia derivante dagli interventi realizzati.

L'ipotesi di truffa

Secondo quanto emerso dalle indagini, la società bresciana presentava al G.S.E. la documentazione comprovante la realizzazione di progetti relativi a lavori di efficientamento energetico, poi rivelatisi fittizi, realizzata in Lombardia (provincia di Brescia), Piemonte (provincie di Torino, Alessandria, Novara, Vercelli) e Liguria (provincia di Savona). Ottenuti i “certificati bianchi”, questi venivano messi sul mercato gestito dal G.M.E., e quindi monetizzati per circa 4.000.000,00 di euro. Il denaro così ottenuto era trasferito su conti correnti della società, o su quelli intestati a soggetti collegati.