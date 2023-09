Scoperta maxi-truffa dei bonus edilizi: un affare da 329 milioni di euro

Falsi crediti per i bonus edilizi relativi a Facciate, Locazioni e Sisma Bonus: una truffa che sfiora i 329 milioni di euro. A tanto ammontano i crediti sequestrati da parte dei finanziari del comando provinciale di Brescia, al termine di un'operazione condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza cittadina con il coordinamento della pm Claudia Passalacqua: a capo della maxi-truffa, secondo gli inquirenti, ci sarebbe una società con sede sul lago di Garda, la Spt di Lonato, riconducibile all'imprenditore Mirko Borini, 48enne originario della provincia di Rovigo.

Le indagini sono state avviate a seguito di una segnalazione dell'Agenzia delle Entrate la quale, sulla base di controlli incrociati, aveva individuato una serie di soggetti che avevano immesso nei propri “cassetti fiscali” crediti d'imposta di dubbia legittimità. Le Fiamme Gialle hanno così ricostruito una rete di soggetti che, interagendo sull'intero territorio nazionale, autocertificavano lavori suscettibili di rimborso fiscale, ma in realtà del tutto inesistenti.

Le indagini e le accuse

Queste le ipotesi di reato a carico degli indagati: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il riciclaggio e l'autoriciclaggio dei proventi illeciti. L'imprenditore Mirko Borini, per cui è scattata anche una misura cautelare interdittiva, “avrebbe generato – si legge in una nota della GdF – crediti fiscali falsi cedendoli a entità giuridiche compiacenti, alcune delle quali a lui stesso riconducibili. Queste società, a loro volta, avrebbe trasferito i crediti falsi a più operatori, consentendo loro di utilizzarli per compensare debiti tributari o monetizzarli, cedendo crediti in cambio di denaro, presso intermediari finanziari, in relazione a opere di edilizia su beni immobili inesistenti”.

Altri indagati, infine, risultano aver immesso nei cassetti fiscali di società compiacenti crediti fiscali falsi generati da soggetti completamente ignari della commissione di lavori di ristrutturazione su immobili di loro proprietà. Nel mirino degli investigatori anche altre società come la Isa Gae di Bussolengo, anch'essa riconducibile a Mirko Borini, l'imprenditore Luca Gaspari, i commercialisti Roberto Amoruso e Matteo Banin. Le indagini proseguono anche in coordinamento con altre procure della Repubblica.