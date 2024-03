Maxi truffa ai danni di un'anziana: via gioielli e denaro per 60mila euro

La solita truffa, ben congegnata, ha fruttato (ma solo per poco) l'incredibile somma di 60mila euro, sottratti a un'anziana. Due uomini di origine campana, uno di 22 e uno di 45 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Brescia in flagranza di reato con l'accusa di truffa. Avevano appena raggirato una signora di 80 anni residente a Villongo, in provincia di Bergamo.

Il copione è stato il solito: i due campani hanno fatto credere all’anziana vittima che la figlia ha avuto un incidente con conseguenze gravi, e che per evitare il carcere fosse necessario raccogliere un'ingente quantità di denaro.

Dopo una telefonata per avvisare del falso incidente, i due si sono presentati alla porta della donna e si sono fatti consegnare contante e preziosi, per poi allontanarsi. I truffatori però non sono andati lontano: la Polizia li teneva d’occhio da tempo, e il giorno 26 marzo la loro auto è stata avvistata in provincia di Brescia. Così, dopo il colpo all'anziana, i due sono stati prontamente bloccati da una volante della Polizia di Brescia. I due giovani, con alle spalle numerosi precedenti per truffe, in tutto il Nord Italia, sono finiti in manette.

Al termine delle attività sono stati portati in carcere, a disposizione della Procura di Bergamo, con l'accusa di truffa in concorso, pluriaggravata dalla minorata difesa della vittima e dall’ingente danno economico. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare della custodia in carcere.