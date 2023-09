In casa una multa da 7mila euro, ma è falsa: così il figlio ha derubato l’anziana madre

Una truffa da migliaia di euro che, di fatto, aveva prosciugato il conto corrente di un’anziana di 80 anni residente a Coccaglio: a perpetrare il raggiro non dei sedicenti sconosciuti ma persone che conosceva bene e di cui si fidava ciecamente, ovvero il figlio e l’ex badante. Il clamoroso imbroglio è stato però smascherato dagli agenti della Polizia Locale del Montorfano, ora al lavoro anche per trovare una soluzione per la restituzione del maltolto.

La truffa

Tutto è successo pochi mesi fa. Il figlio della donna si è presentato a casa, insieme all’ex badante, mostrando alla madre una multa (contraffatta) della Polizia Locale di Coccaglio che, per un insieme di sanzioni e contravvenzioni, portava un conto non da poco: 6.750 euro totali. Per organizzare il pagamento, figlio ed ex badante avrebbero così convinto la madre a trasferire all’amata prole non solo la p ensione mensile dell’80enne, ma anche la gestione del suo conto.

Svuotato in poche settimane: vista la difficoltà a sopperire alle questioni di vita quotidiana, dalla spesa all’affitto, l’anziana si è rivolta a un’agente della Locale di sua conoscenza, e da qui sono partiti gli approfondimenti. Smascherato il raggiro, sono arrivate le denunce: per i reati di truffa e falsità materiale (per aver falsificato un atto pubblico).