Sberla e calcio nel sedere alla compagna perché sgrida la figlia: arrestato

Doveva scontare oltre nove mesi di carcere per violenza domestica e, dopo dieci anni, è stato arrestato dai carabinieri di Aurisina, che lo hanno identificato a Fernetti, in provincia di Trieste

L'antefatto

Questi gli eventi hanno avuto luogo nel 2013 nel Bresciano: la figlia dell'uomo, un 42enne romeno, faceva i capricci perché voleva giocare con la macchina per l'aerosol, ma la mamma glielo vietava e la sgridava. Il padre, che dormiva sul divano, si è svegliato per le grida e ha sferrato alla compagna prima un calcio nel sedere, poi uno schiaffone sulla testa, dicendole che nessuno avrebbe potuto vedere i segni della violenza. La donna ha quindi chiamato i soccorsi, è stata medicata sul posto dal personale sanitario e – a distanza di tempo – ha denunciato l'uomo. Quest'ultimo si è poi separato dalla compagna, a cui ha lasciato la figlia, prima di rifarsi una vita insieme a un'altra donna.

Pochi giorni fa, dieci anni dopo le percosse, l'uomo è stato fermato per un controllo dalla Radiomobile di Aurisina (Ts), impegnata in un posto di blocco di retrovalico, e si scopre che il 42enne era ricercato per un mandato di cattura emesso dalla Procura di Brescia nel 2013. Dovrà scontare 9 mesi e 20 giorni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Si trova ora nella casa circondariale "Ernesto Mari" di Trieste.

Fonte: Triesteprima.it