Spara a un uomo e l'uccide, grave la moglie: arrestata un'anziana

Cinque colpi di pistola a spezzare il silenzio di una mattina come tante: un uomo è morto e la moglie è in gravi condizioni in ospedale. E' il bilancio dell'assurda sparatoria di giovedì a Treviglio: il dramma si è consumato intorno alle 7.30 in una palazzina di Via Brasside, non lontano dalla Statale e dal centro sportivo. Indagini in corso, ma i carabinieri hanno già fermato l'unica indiziata: si tratta di Silvana Erzemberger, 71 anni. Per i militari sarebbe lei ad aver sparato i colpi (anche) mortali.

Morto il marito, grave la moglie

La vittima è il 68enne Luigi Casati, vicino di casa di Erzemberger: è invece in gravi condizioni in ospedale la moglie, la 57enne Monica Leoni. Da una prima (e sommaria) ricostruzione, la presunta assassina avrebbe prima sparato a Casati e poi a Leoni. A scatenare il caos sarebbe stata l'ennesimo alterco tra vicini di casa: le liti, a detta di alcuni testimoni, sarebbero proseguite per anni. Ma al momento non se ne conosce il motivo.

L'allarme è stato lanciato dai residenti. La centrale operativa di Areu, oltre ai carabinieri, ha inviato sul posto anche due ambulanze, l'automedica, l'elicottero decollato da Bergamo. La donna ferita è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni, e ricoverata in codice rosso.