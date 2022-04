Schiacciata da un cancello, muore Federica Bena di 9 anni

Dramma terribile a Trescore Balneario (Bg). Poco dopo le 19 di martedì sera, Federica Bena – una bambina di 9 anni – è morta schiacciata dal cancello della casa di famiglia, in via Muratello. La piccola è spirata all’ospedale Papa Giovanni, dov'era stata trasportata in condizioni disperate.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, ma – da quanto si apprende finora – pare che si sia staccato un cardine che sosteneva la pesante struttura in metallo, che ha poi finito per travolgere la bimba, impegnata a giocare sullo scivolo d'ingresso dell'abitazione.

I primi a soccorre la piccola sono stati la mamma Cristina e il fratello 14enne. Hanno subito rimosso il cancello, poi si sono messi a gridare e a chiedere aiuto. Arrivati i vicini, sopraggiunto anche il papà Enrico, hanno provato a rianimarla con massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca, poi l'arrivo dell'ambulanza e la corsa disperata in ospedale. Purtroppo non c'è stato nulla da fare.