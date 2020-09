Trasporto eccezionale incastrato nella curva troppo stretta: traffico paralizzato

Traffico in tilt giovedì mattina in centro a Trenzano, dove un grosso camion della Autotrasporti Tettamanzi - ditta del Varesotto - è rimasto bloccato nella curva tra via Battisti e via Vittorio Emanuele.

Coinvolto nell'incidente, che non ha causato feriti, il trasporto eccezionale di enormi travi in cemento armato utilizzate nell'edilizia industriale; era diretto verso Corzano.

La polizia locale ha già chiuso la strada per permettere le operazioni di rimozione del mezzo, che - viste le dimensioni - si preannunciano piuttosto lunghe e complicate.