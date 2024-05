Cocaina e hashish al 'gusto' di paprika: così spacciavano montagne di droga

Un’indagine lunga ed articolata che ha permesso di smantellare ben due organizzazioni dedite allo spaccio di droga, proveniente da altre regioni, in Trentino. Un giro di affari illeciti del valore di ben 10 milioni di euro. Sono ben 38 le misure cautelari eseguite in diverse provincie del Nord Italia, tra cui anche quella di Brescia, all’alba di oggi (martedì 7 maggio) dalla Guardia di Finanze di Trento. In carcere sono finite ben 27 persone, mentre per altre 11 è stato disposto l’obbligo di dimora. Per lo più si tratta di stranieri (albanesi, tunisini, marocchini e portoghesi): solo due degli indagati sono italiani.

Droga interrata negli argini dei fiumi

L’indagine è scattata nel 2021 e ha permesso di ricostruire la fitta rete dei partecipanti ai due gruppi criminali e come agivano. Dopo aver raggiunto un accordo con connazionali dimoranti in altre regioni, facevano arrivare la droga sul territorio trentino attraverso corrieri che utilizzavano autovetture appositamente modificate e dotate di ingegnosi doppi fondi.

Successivamente la droga veniva confezionata in alcuni appartamenti del Trentino: per non destare i sospetti dei vicini di casa, veniva utilizzata anche della paprika per camuffare l’odore. Una volta pronte, le dosi venivano interrate lungo gli argini dei fiumi o all’interno di un parco pubblico, ma anche in auto prive di copertura assicurativa e lasciate in sosta nei parcheggi del centro storico del capoluogo trentino. Infine la cessione ai clienti finali: la vendita avveniva nei parchi e nei giardini.

Sequestrati 75 chili di droga

Nel corso delle indagini 19 persone sono state arrestate in flagranza e sono stati sequestrati 49 chili di hashish, 20 di cocaina e 5 eroina; 12 chili di sostanze da taglio, 1 arma da sparo e 110.000 euro in contanti. Analizzando le quantità acquistate, i prezzi di acquisto, i tagli della sostanza pura (da 1 chilo di cocaina venivano ricavati 3 di sostanza da commercializzare), le dosi ricavabili per chilogrammo (pari a circa 5000 dosi per 1 chilo di cocaina tagliata), il prezzo medio di cessione per dose al dettaglio, è stato quindi quantificato il profitto illecito che i gruppi hanno ottenuto dal traffico: si parla di oltre 10 milioni di euro. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono quindi stati sequestrati i beni e dei conti correnti degli indagati per una cifra equivalente.