Precipita in montagna sotto gli occhi degli amici: morto padre di famiglia

Alto Garda. Il 55enne Paolo Biondaro ha perso la vita nella mattinata di sabato ad Arco, in un incidente lungo la via Artemis sulla parete di Padaro. Biondaro lavorava come informatico e abitava a Trento, dove aveva fondato la Planes Snc. Lascia la moglie, docente universitaria a Verona, e due figlie.

La tragedia

Esperto rocciatore, stava arrampicando da primo di cordata e stava affrontando il terzo tiro della via, quando è precipitato per circa 10-15 metri, presumibilmente a causa della perdita di un appiglio. Nella caduta, una protezione si è sfilata dalla parete e il climber è precipitato ancora più in basso, un paio di metri sotto la sosta del secondo tiro, dove si trovavano i due compagni di cordata. L'allarme al 112 è stato lanciato poco dopo le 11.

Fin da subito le condizioni dell'uomo sono apparse gravi. È stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso, mentre gli operatori del Cnsas della stazione di Riva del Garda si portavano in piazzola. Il tecnico dell'elicottero e l'équipe medica sono stati calati col verricello in parete, ma più a valle dello scalatore, che si trovava in un punto particolarmente difficile da raggiungere, sotto a un tetto di roccia.

Per raggiungerlo i soccorritori si sono quindi arrampicati, mentre l'elisoccorso trasportava sul posto due operatori delle Stazioni di Riva del Garda e Ala e un ulteriore tecnico, per dare supporto nelle operazioni. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il Biondaro non c'era ormai nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dalle autorità, la salma è stata caricata a bordo dell'elicottero e trasferita a Riva del Garda. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e la Polizia.



