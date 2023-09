La tragedia è avvenuta lo scorso 29 agosto, mentre si trovava in Olanda assieme alla famiglia: l’insegnante bresciana Elena Maffeis, 53 anni, è morta stroncata da un malore. Sabato 9 settembre, alle 14:30, nella chiesa della Sacra Famiglia di Rovereto si celebreranno i funerali della donna.

Elena Maffeis si trovava ad Amsterdam con la famiglia per salutare la figlia che, proprio in Olanda, frequenterà il quarto anno di superiori. Poi, il malore, la corsa in ospedale e i tentativi per salvarle la vita, purtroppo risultati vani. Per la donna – insegnante alla scuola “Rudolf Steiner” di Trento – non c’è stato nulla da fare.

La docente era originaria di Brescia, ma trentina d’adozione: lascia il marito Enrico Pollini, noto commercialista roveretano, e i figli Filippo, Aurora e Alessandro. A piangerla anche i genitori Cincia e Luisa e il fratello Michele.



Fonte: Trentotoday.it