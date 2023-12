Una storia che ha dell'incredibile e che per questo deve ancora essere ricostruita nei dettagli. Un anziano di 84 anni residente in provincia di Trento è stato fermato martedì sera dagli agenti della Polizia Stradale all'altezza del casello autostradale di Dalmine, sulla A4, ma in contromano: questo dopo che aveva appena provocato un incidente. Agli agenti ha raccontato di non rammentare né come né quando avrebbe mai imboccato l'autostrada: ha riferito di essere uscito di casa per fare la spesa e poi di non ricordarsi (quasi) nulla.

In contromano sulla A4

Sta di fatto che da Trento a Dalmine, percorrendo regolarmente autostrade e strade statali, sono circa 185 km: l'uomo potrebbe aver percorso verso sud la A22 e poi imboccato la A4 tra Verona e il lago di Garda. Da qui poi ha attraversato il Bresciano ed è arrivato fino a Dalmine: ma non è chiaro quando avrebbe intrapreso l'autostrada contromano. Ma potrebbe averlo fatto per più di 100 km. Tragedia sfiorata almeno in un'occasione: un'automobile se l'è trovato davanti e nello sterzare, per evitarlo, ha centrato un altro veicolo (solo ferite lievi, per fortuna niente di grave).

Ma è stato quello schianto, seppur non grave, a far partire le segnalazioni al 112: tempo pochi minuti e l'anziano trentino, a bordo di una vecchia Renault Twingo, è stato fermato e messo in sicurezza, poi accompagnato al comando. Infine sono stati avvisati i familiari. Nessuna denuncia per lui: ma revoca immediata della patente, fermo amministrativo del mezzo, multa salatissima in arrivo (fino a più di 8mila euro).Â