Investito da un treno, piede amputato a un operaio: circolazione bloccata per ore

Un gravissimo infortunio sul lavoro lungo i binari nel tratto Brescia-Milano, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria. Vittima dell’incidente è un operaio di 64 anni: ha subìto l’amputazione di un piede e le sue condizioni sono ritenute gravi.

È accaduto verso le 3 di notte a poca distanza dalla stazione di Treviglio, nella Bergamasca. Stando alle prime informazioni trapelate, l’operaio stava effettuando dei lavori di manutenzione sui binari, quando è stato investito da un treno merci: un piede sarebbe stato tranciato di netto dal convoglio.

Immediato l’allarme, lanciato dai colleghi impegnati nel cantiere allestito da una ditta esterna a Rfi per sostituire le traversine: dopo le prime cure prestate sul posto dai medici del 118, il 64enne è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Treviglio. La circolazione dei treni tra Milano e Brescia è rimasta bloccata per parecchie ore proprio per consentire i soccorsi e gli accertamenti giudiziari effettuati dagli agenti della Polizia Ferroviaria.

Treni bloccati nelle stazioni, come ci hanno puntualmente segnalato alcuni dei nostri lettori: alcuni pendolari sarebbero rimasti fermi per oltre un'ora e trenta minuti alla stazione di Rovato. Segnalati ritardi di oltre 30 minuti e disagi anche sulle altre linee. La situazione sarebbe tornata alla normalità solo dopo le 9 di lunedì mattina.