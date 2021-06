Folle lite in paese finisce nel sangue: uomo accoltellato alla schiena

Una violenta rissa che ha rischiato di finire in tragedia. Il fatto è accaduto il pomeriggio di martedì 1 giugno in un locale pubblico di Vesio, frazione di Tremosine.

Qualche insulto di troppo, ed in pochi minuti si è passati dalle parole ai fatti nonostante le persone presenti avessero cercato di calmare le acque. Come riportato dal Giornale di Brescia, due uomini hanno iniziato a litigare rivolgendosi minacce fino a quando uno dei due ha estratto un coltello ed ha colpito l’altro ad una spalla ed alla schiena. Il ferito è stato portato in eliambulanza all’ospedale di Brescia ed è tutt’ora in osservazione, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale ed i carabinieri di Salò che hanno identificato l’autore del gesto, ora indagato per lesioni gravi. Ancora da stabilire la causa scatenante della lite.