Malore improvviso mentre è in vacanza, uomo muore nella sua stanza

Un uomo di 58 anni è deceduto a causa di un improvviso malore, mentre si trovava in vacanza sul lago di Garda. Il triste episodio è successo poco dopo l’alba di oggi (domenica 16 giugno), nella stanza di un albergo in località Vesio a Tremosine. L’allarme è stato lanciato verso le 6.30.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: sul posto sono giunte in codice rosso un’automedica, un’ambulanza e pure l’elisoccorso, insieme ai carabinieri di Salò. I sanitari hanno provato a rianimarlo più volte, ma purtroppo per il 58enne di nazionalità tedesca non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. Non ci sarebbero dubbi sulle cause naturali all’origine della morte: l’uomo sarebbe stata colto da un malore, forse un arresto cardiaco, mentre si trovava nella sua stanza d'hotel.