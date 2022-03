Colpito al volto da una putrella, operaio portato al Civile in eliambulanza

Stamattina, verso le 10.50, un operaio di 34 anni è stato portato in eliambulanza al Civile di Brescia, dopo essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro a Tremosine, nel cantiere per la messa in sicurezza della Strada della Forra.

Ancora non si conosce nel dettaglio la dinamica, ma – stando a quanto trapelato finora – pare che il giovane sia stato colpito al volto da una putrella.

A seguito dell'allarme, sul posto sono sopraggiunti i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici dell'Asst del Garda. Il 34enne non sembra essere in pericolo di vita: è stato ricoverato in codice giallo..