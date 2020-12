Malore fatale mentre passeggia, muore tra le braccia della moglie

Si è sentito male durante un'escursione nei boschi sopra Tremosine ed è spirato davanti agli occhi della compagna di una vita. La vittima è un uomo di 71 anni: la tragedia si è consumata in pochi istanti, poco dopo le 11 di lunedì mattina, in un'area picnic situata lungo la tortuosa strada che da Tremosine porta a Tremalzo.

L'anziano si sarebbe accasciato all'improvviso mentre stava cercando di raggiungere la Val di Bondo in compagnia della moglie: avrebbe immediatamente perso conoscenza e sono stati vani i disperati tentativi per salvarlo da parte dei sanitari, sopraggiunti in pochi minuti a bordo di un'ambulanza, un'automedica e con l'elisoccorso dopo l'allarme lanciato dalla donna.

Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco e una pattuglia dei carabinieri di Limone per accertare le cause del decesso. Stando ai primi riscontri ci sarebbero ben pochi dubbi: l'uomo sarebbe stato vittima di un malore fatale.