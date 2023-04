Dramma in paese: giovane uomo si toglie la vita in azienda

L’allarme è scattato nel cuore della notte tra martedì 18 e mercoledì 19 aprile e i carabinieri sono intervenuti tempestivamente in un’azienda di via dell'Industria a Travagliato, dove era stata segnalata l'incursione di una persona. Nessun furto in atto, come inizialmente si sospettava. I militari si sono trovati di fronte a una scena drammatica: all’interno del capannone c'era il cadavere di un uomo di 42 anni.

Sul corpo del 42enne non ci sarebbero segni di violenza, e sarebbe stata scartata anche la pista di una morte causata da un malore improvviso. Chi indaga avrebbe pochi dubbi: si sarebbe trattato di un drammatico gesto estremo. Ancora ignote le cause del suicidio, ma è escluso che ci possano essere motivi economici dietro la decisione del giovane uomo di togliersi la vita.