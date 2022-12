Folle aggressione nella notte: picchia un ragazzo e gli spacca lo smartphone

Folle aggressione nella notte tra sabato tre e domenica quattro dicembre nel centro di Travagliato. Vittima un ragazzo: sarebbe stato percosso da un uomo, in stato di alterazione alcolica, mentre passeggiava per le vie del paese.

È accaduto poco dopo 00.30 in via Francesco Ziliani. La vicenda è al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto dopo la richiesta d'aiuto inoltrata dalla vittima. Stando alle prime informazioni trapelate, il ragazzo sarebbe stato picchiato da un uomo ubriaco che gli avrebbe pure spaccato lo smartphone. Il giovane, dolorante e sotto shock, non avrebbe fortunatamente riportato lesioni e per lui non si sarebbe reso necessario il ricovero in ospedale.

Caso chiuso per chi indaga: la vittima non ha rimediato lesioni tali da far scattare un'indagine d'ufficio, ma qualora lo ritenesse opportuno potrà denunciare per percosse chi lo ha aggredito.