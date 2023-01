Esche killer per cani nascoste nell’erba, vicino alle case: è allarme in paese

Esche appetitose per i cani, ma potenzialmente letali se ingerite, sono state trovate nella zona di piazza degli Alpini, a Travagliato. L’allarme è scattato nella mattinata di venerdì, quando alcuni residenti del quartiere hanno notato dei bocconi sospetti nelle aree verdi attigue alle abitazioni.

Immediata la segnalazione sui social così come al Comune. E altrettanto veloce l'intervento di bonifica dell'unità cinofila antiveleno della polizia provinciale di Brescia. Gli agenti hanno passato al setaccio la zona e pure il parco giochi, trovando e rimuovendo un paio di esche contenenti una sostanza di colore bluastro, probabilmente veleno per lumache, i cui effetti sono letali per i cani, se non si interviene in tempo.

"La polizia Locale e i Carabinieri sono in fase di indagine per trovare i responsabili di questi vili gesti", si legge sui canali social del Comune di Travagliato.