Malore in piazza, ha un infarto e crolla a terra: salvato da una donna

Tutto è successo mercoledì pomeriggio a Travagliato: un 66enne ha rischiato di morire per un infarto. Una donna l'ha salvato praticandogli il massaggio cardiaco

Attimi di paura mercoledì pomeriggio a Travagliato. Un 66enne ha rischiato di morire in Piazza Libertà a seguito di un improvviso malore. L'uomo è stato salvato da una passante che, senza pensarci un attimo, gli ha praticato il massaggio cardiaco, salvandogli la vita.

Tutto è successo poco prima delle 14. Da una prima ricostruzione pare si sia trattato di un infarto. La fortuna ha voluto che proprio in quel momento una donna coraggiosa abbia assistito alla scena. Gli ha praticato il massaggio cardiaco mentre venivano allertati i soccorsi.

In pochi minuti sul posto si sono precipitati i sanitari della Croce Azzurra di Travagliato, con il supporto dell'automedica: l'uomo è stato rianimato e trasferito d'urgenza alla Poliambulanza di Brescia, dove è ricoverato in codice rosso. Non è ancora stato dichiarato fuori pericolo, ma si spera che il peggio sia passato.