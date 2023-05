Violenta lite in famiglia: padre si picchia con i suoi due figli

Una discussione familiare sfociata in un litigio violento: è successo nella serata di ieri (martedì 30 maggio) nel centro di Travagliato.



Protagonisti della vicenda un padre e i suoi due giovani figli: dalle urla agli insulti, sarebbero poi passati alle vie di fatto. All’origine del furibondo litigio ci sarebbero i timori del genitore: l’uomo avrebbe rimproverato i ragazzi di 18 e 24 anni per delle frequentazioni, a suo parere, sbagliate.



La situazione sarebbe degenerata i fretta, sia il genitore sia i figli sarebbero venuti alle mani: poco prima delle 19 è scattata la chiamata alla centrale unica per le emergenze. Oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato la calma tra le mura di casa.



Entrambi i fratelli hanno avuto bisogno di cure mediche, ma solo uno è finito in ospedale, al Civile di Brescia. Nulla di grave, comunque: è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.

La vicenda è stata ricostruita dai militari, che hanno raccolto le testimonianze e chiuso il caso, almeno per il momento: spetta ai due fratelli decidere se sporgere denuncia o lasciarsi alle spalle l’episodio.