Stroncata dalla malattia, muore negoziante: "Rimarrai per sempre un mito, cara Lilli"

Un sorriso gentile ed elegante, che tutti in paese ricordano, e che ora si è spento per sempre. Travagliato piange Liliana Pozzali, storica commerciante della cittadina alle porte di Brescia. Classe 1952, si è spenta giovedì, circondata dall’affetto del marito e del giovane figlio. Ha lottato - senza mai perdere la speranza - contro un brutto male, che alla fine se l’è portata via, strappandola all’affetto dei familiari e delle tante, tantissime amiche.

A Travagliato era molto nota e la comunità è stata profondamente colpita dalla sua prematura scomparsa: tutti la ricordano per la gentilezza, l'eleganza e la grande allegria. Il suo negozio di abbigliamento, situato sotto i portici di via Marconi, è stato per decenni la Mecca delle "fashion addicted" della cittadina: Liliana - per tutti ‘Lilli’ - aveva dispensato consigli di stile fino a pochi anni fa, quando per lei era arrivato il tempo della pensione. Una passione, quella per la moda, che ha saputo trasmettere anche al giovane figlio.

E sono centinaia i messaggi di cordoglio e i ricordi affidati in queste ore ai social. "Rimarrai sempre un mito a Travagliato", scrive un’amica della donna. E, ancora: "La vita è un viaggio che ti permette di fare amicizia con molte persone sulla tua strada. Ma solo in pochi saranno in grado di rimanere nel tuo cuore per sempre. Tu sarai una di quelle persone per noi"; "So che da lassù con un po’ di ironia ci osserverai e sorriderai".

Decine di persone sono attese per l’ultimo saluto, che sarà celebrato sabato pomeriggio - alle 15 - nella chiesa parrocchiale di Travagliato.