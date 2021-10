Colpito da un carroponte, precipita per 3 metri: operaio in gravi condizioni

È stato ricoverato in gravi condizioni l'operaio di 42 anni che, poco prima delle 14 di venerdì, è stato vittima di un brutto infortunio sul lavoro in un'azienda di Travagliato, la vetreria Po.lo Glass di via Mulini.

Stando a quanto ricostruito finora, pare il 42enne sia precipitato da circa 3 metri di altezza, dopo essere stato urtato da un carroponte guidato da un collega. L'impatto col terreno è stato rovinoso: subito è stato lanciato l'allarme e sul posto è stata fatta intervenire anche l'eliambulanza, che ha provveduto a trasportare l'operaio all'ospedale Civile di Brescia, dov'è ora ricoverato in Terapia Intensiva; fortunatamente, non sembra essere in pericolo di vita.