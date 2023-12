Precipita dall’impalcatura: giovane operaio soccorso in codice rosso

Infortunio sul lavoro, nel primo pomeriggio di oggi (martedì 19 dicembre) a Travagliato: stando alle primissime informazioni trapelate, un operaio di 34 anni è precipitato - per cause in corso di accertamento - da un’impalcatura.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo le 13 da una ditta di via vittime del Lavoro: sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’automedica. Il 34enne è stato soccorso in codice rosso e poi trasferito d’urgenza in ospedale. Resta da verificare l'entità e la gravità dei traumi riportati, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e dei tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats.