Schiacciato dal muletto, operaio rischia di perdere l'uso di un piede

Investito dal muletto manovrato da un collega, ha riportato gravissimi traumi alla caviglia. Vittima dell’infortunio un operaio bresciano di 46 anni: è stato ricoverato d’urgenza alla Poliambulanza di Brescia, ma non è in pericolo di vita.

Il grave infortunio è avvenuto nella serata di lunedì, poco dopo le 22.30, all’interno dello stabilimento della Artigiana Carpenterie Metaliche Srl di Travagliato. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Chiari, il lavoratore è stato accidentalmente colpito dal muletto manovrato dal collega e la caviglia è rimasta schiacciata sotto il peso del carrello elettrico.

Per lunghi istanti si è temuto il peggio, dato che le ossa si sarebbero staccate dai tessuti, e una volta dato l’allarme sul posto sono sopraggiunte due ambulanze in codice rosso. Dopo le prime cure, il 46enne è stato trasportato alla clinica Poliambulanza di Brescia e sottoposto agli interventi del caso: non si teme per la sua vita, la prognosi è di 90 giorni, ma rischierebbe di perdere parte della funzionalità dell’arto.