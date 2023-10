Corruzione: condannati finanzieri, imprenditori ed ex sindaco bresciano

Erano stati accusati (e per questo arrestati) di corruzione: secondo quanto ricostruito all’epoca da Procura e Fiamme Gialle, nell’ambito di un’operazione che si era conclusa con 11 misure cautelari di cui 7 in carcere, per lungo tempo sarebbero state attivate delle “connessioni illecite” tra imprenditori e pubblici ufficiali, “aventi quale baricentro uno studio professionale bresciane”. Il commercialista avrebbe dunque svolto un ruolo da intermediario, “al fine di pilotare taluni controlli fiscali in corso nei confronti dei propri clienti”: tutto questo sarebbe avvenuto in cambio di favori e regali per cui sono stati indagati anche dei funzionari della Guardia di Finanza.

Le condanne di primo grado

Si è arrivati ora alla sentenza di primo grado: oltre al commercialista Massimo Bulgari, già condannato con rito abbreviato a 4 anni e 8 mesi, sono stati condannati anche i luogotenenti della Finanza Cosimo D’Agnano (per lui una condanna a 8 anni di reclusione) e Alessandro Cerri (6 anni) e l’appuntato Gioacchino Pontrelli (5 anni e 4 mesi). Nel lungo elenco anche l’imprenditore Alessandro Boldoni (4 anni) e l’ex sindaco di Travagliato Domenico Paterlini (2 anni e 8 mesi). Sono stati invece assolti Bruno Primerano e Roberto Taino.