Picchiato in strada mentre consegna i pacchi: fattorino in ospedale

La lite e le urla, poi qualche colpo proibito e la fuga. Movente e contorni dell'aggressione, avvenuta nel pomeriggio di martedì a Travagliato, sono ancora tutti da chiarire: la vittima - un corriere di Amazon - avrebbe infatti fornito poche informazioni utili alla polizia locale, intervenuta sul posto dopo la richiesta d'aiuto scattata da via Francesco Ziliani, verso le 16.20.

A dare l'allarme sarebbe stato proprio il fattorino, un uomo di 35 anni, e sul posto è arrivata in pochi minuti un'ambulanza della croce Azzurra di Travagliato: i volontari hanno prestato le prime cure al giovane uomo ferito. Per lui - pare - nulla di grave: avrebbe riportato lesioni lievi, che sono poi state medicate al pronto soccorso dell'ospedale di Ome.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale di Travagliato: gli agenti hanno identificato la vittima e cercato di raccogliere la sua testimonianza. Il giovane avrebbe riferito molto poco, dato che all'arrivo della Locale era già stato caricato a bordo dell'ambulanza: si sarebbe limitato a raccontare di avere avuto un acceso alterco, mentre effettuava alcune consegne nella zona, con uno sconosciuto. La lite - scoppiata per ragioni ancora tutte da chiarire - sarebbe presto degenerata e sarebbero volati pugni e spintoni. L'uomo che avrebbe aggredito il fattorino sarebbe poi fuggito a gambe levate.

Indagini in corso, anche se non sarà semplice ricostruire l'accaduto, dato che non ci sarebbero testimoni e la zona dov'è avvenuta la presunta aggressione non è sorvegliata dalle telecamere.