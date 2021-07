Atti sessuali con gli alunni della scuola: arrestato il bidello

Il paese è già in subbuglio per quanto sta accadendo: a Travagliato è stato un bidello in servizio all'istituto comprensivo e che avrebbe molestato almeno quattro ragazzini di età compresa tra i 12 e i 14 anni, che frequentano le scuole medie. L'uomo ha 56 anni ed è ora accusato di atti sessuali con minori, corruzione di minore e tentata prostituzione minorile: è già stato raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare che prevede, almeno per ora, gli arresti domiciliari. E come da prassi è già stato sospeso dall'incarico.

Molestie a partire dalla fine del 2020

Il bidello vive in casa con l'anziana madre, è già noto per le sue difficoltà tanto da essere stato assunto a scuola proprio nell'ambito di un programma di reinserimento. Fino a poche settimane fa però non si avrebbero notizie di suoi comportamenti scorretti. Le indagini sugli abusi, invece, sono state avviate nel febbraio di quest'anno. I fatti si sarebbero consumati a partire dalla fine del 2020, tra novembre e dicembre.

Sarebbero stati gli stessi ragazzini a denunciare quanto successo, prima agli insegnanti e confermando poi la loro versione anche agli inquirenti. I carabinieri hanno così ricostruite le dinamiche dei presunti abusi, raccogliendo abbastanza elementi da convincere la Procura a emettere la misura di custodia cautelare. Come detto sono quattro ad oggi i ragazzini che avrebbero confermato le molestie subite.

Soldi e merendine in cambio delle avances?

Ma ce ne sarebbero altre soltanto tentate, e forse altri ragazzini pronti a testimoniare. Ma le indagini sono ancora in corso, e per questo in evoluzione. Emergono altri particolari: il bidello avrebbe offerto dei soldi, fino a un massimo di 5 euro alla volta, oppure qualche merendina in cambio del silenzio dei ragazzini, oppure per continuare con le avances. Alcuni di loro sarebbero stati anche invitati a casa sua. Ci sono tante circostanze ancora da approfondire, e confermare. Nel frattempo per il 56enne sono scattate le manette. E accuse pesantissime.