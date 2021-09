Sofia ha fretta di nascere, la mamma partorisce durante la corsa in ambulanza

Non voleva più aspettare, la piccola aveva fretta di venire al mondo tra le braccia di mamma e papà: così, una donna di 26 anni ha partorito direttamente sull’ambulanza della Croce Azzurra a Travagliato.

La madre e il compagno avevano deciso di fare una passeggiata serale in paese, quando la giovane ha avuto le doglie e immediatamente sono arrivati i soccorsi. Il parto era già in fase avanzata e in poco tempo è nata Sofia, tra l’entusiasmo dei genitori e l’emozione dei volontari. Sul posto è arrivata anche un’auto medica da Brescia, che, dopo aver verificato la salute di mamma e figlia, le ha trasportate al Civile.

Una bella storia, una nuova vita che ha aperto gli occhi al mondo. Tutta la comunità di Travagliato è felice per l'arrivo della piccola Sofia: appena entrata in ospedale, è stata anche accolta da una serie di applausi. Non poteva iniziare la sua avventura terrena in un modo migliore.