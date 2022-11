Si intrufola in un giardino e lo devasta, poi rompe una mano a un carabiniere: arrestato

Notte di follia, quella appena trascorsa, a Travagliato: un uomo di 33 anni si è introdotto nel giardino di un’abitazione privata e ha spaccato tutto ciò che gli capitava a tiro, poi si è scagliato contro i carabinieri intervenuti dopo l’allarme lanciato dal proprietario di casa.

All’arrivo dei militari, il 33enne era letteralmente fuori di sé, pare a causa del troppo alcol che aveva consumato durante la serata. Non si sarebbe placato, anzi: avrebbe opposto resistenza. Attimi concitati: sarebbe letteralmente saltato addosso ai carabinieri del Radiomobile di Chiari, che cercavano di placarlo: li ha presi a calci, sputi e insulti, procurando la frattura della mano a uno di questi ultimi.

Non senza fatica, è stato immobilizzato e trasferito in caserma, dove ha passato la notte. Il giovane uomo - italiano e residente nella zona - è stato arrestato per danneggiamento, resistenza, violenza e lesioni gravissime a pubblico ufficiale: nelle prossime ore comparirà in tribunale per la direttissima.