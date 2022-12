Bimba di 5 anni trasferita d'urgenza in ospedale dall'Aeronautica Militare

Una bimba di 5 anni in imminente pericolo di vita giovedì mattina è stata trasportata d'urgenza da Lamezia Terme, in Calabria, all'aeroporto di Montichiari con un velivolo Falcon 900 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica Militare. La piccola è stata poi trasferita in ambulanza al Civile, dove è stata ricoverata in gravi condizioni: un volo di oltre mille chilometri per salvarle la vita.

Il trasporto

Il velivolo è uno degli assetti delle forze armate operativi 24 ore su 24 per questo genere di necessità: e' decollato poco prima delle 11.30 dall'aeroporto di Lamezia Terme, trasportando la piccola paziente, il suo papà, una equipe medica per l'assistenza sanitaria durante il volo. L'aereo è atterrato a Montichiari intorno alle 13.

Il trasporto sanitario d'urgenza, come accade in questi casi, è stato richiesto dalla Prefettura del capoluogo della Regione Calabria, attivata dall'ospedale di Catanzaro a causa delle critiche condizioni di salute della bimba.