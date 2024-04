Traffico di esseri umani: 18 persone indagate, perquisizioni a tappeto anche nel Bresciano

Perquisizioni in provincia di Udine, Brescia e Vicenza e dieci arresti in Romania, grazie all'operazione "Deja'-vu" dei Carabinieri del Ros, in collaborazione con la Brigata di Lotta alla Criminalità Organizzata di Brasov. L'indagine è partita da Cividale dopo che sono stati rintracciati 45 migranti sul confine italo-sloveno in prossimità del territorio del comune. L'obiettivo era accertare l’eventuale esistenza di una più ampia e ramificata organizzazione.

L'indagine

L'indagine è stata avviata su delega della Procura della Repubblica di Udine. Contestualmente al rintraccio dei migranti, sono stati denunciati a piede libero due cittadini egiziani, A.W. e G.M., oltre a un cittadino pakistano, M.R., regolarmente residenti in Italia, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nella mattinata di mercoledì 24 aprile i Carabinieri del Ros, nelle provincie di Udine, Brescia e Vicenza, hanno dato esecuzione a perquisizioni nei confronti di sei indagati per "Associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone e all’immigrazione clandestina" emessi dalle Autorità giudiziarie italiana e rumena. Inoltre, è stata data esecuzione a un provvedimento cautelare coercitivo a carico di 10 persone residenti in Romania e a due perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati residenti in Austria.

Cosa è emerso

Ecco come agivano i trafficanti di esseri umani: i clandestini venivano fatti entrare in Romania, utilizzando visti di lavoro per assunzioni fittizie presso aziende riconducibili all’organizzazione. Poi venivano trasferiti, nascosti a bordo di mezzi pesanti, in Italia e in Austria, con la collaborazione di altri complici di nazionalità pakistana e rumena, legalmente residenti nei due paesi. Gli approfondimenti svolti nella prima fase dell’indagine hanno dimostrato che lo spostamento dei migranti avveniva dietro pagamento di ingenti somme di denaro. Somme che venivano raccolte sfruttando circuiti internazionali di money transfer. Una delle persone denunciate è collegata con una più vasta organizzazione specializzata nel trasporto migranti con base in Romania.

La collaborazione

La collaborazione tra i due uffici di polizia ha, quindi, consentito di ricostruire gli assetti di una associazione criminale transnazionale dedita alla tratta di persone e all’immigrazione clandestina, di identificare i vertici in tre pakistani residenti in Romania e altri 15 tra pakistani e romeni incaricati della gestione e del trasporto dei migranti in territorio romeno, italiano e austriaco.

