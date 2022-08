Camion si incastra in galleria: code chilometriche

Come se non bastasse il normale traffico estivo, ieri mattina chi ha dovuto percorrere la 45 bis gardesana ha dovuto fare i conti anche con un "imprevisto" che ha complicato ulteriormente la situazione. Un camion che viaggiava in direzione di Riva del Garda, e un camper che invece era diretto verso Salò, si sono "incastrati" sotto la galleria Ciclopi, prima del bivio con la provinciale per Tignale.

Il guaio si è verificato attorno alle 9:30, lo racconta il quotidiano Bresciaoggi. Per le complesse operazioni di sgombero è intervenuta la Polizia locale di Gargnano assieme all'Anas. A rendere il tutto più problematico era la lunga coda di veicoli che seguivano i due mezzi incastrati.

Una volta liberata la galleria, attorno a mezzogiorno, il conducente del camion - un autista croato - è stato multato con una sanzione di soli 80 euro, per non avere rispettato il divieto di transito dal bivio di Muslone.