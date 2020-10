Picchia e stupra una donna nel bosco: condannato a 10 anni di carcere

E' stato condannato a 10 anni di carcere il 33enne dominicano che la scorsa primavera ha aggredito e violentato una signora di 69 anni, in mezzo ai boschi e ai sentieri in località Gaino, sopra Toscolano Maderno: lo ha deliberato il Tribunale di Brescia, che ha dunque accolto le istanze dell'accusa e riconosciuto in pieno il reato di violenza sessuale aggravata.

Tutto era successo il 3 maggio: era domenica, tra l'altro l'ultimo giorno di lockdown. La donna stava passeggiando insieme al marito e al figlio, ma dopo un po' è rimasta sola: niente di strano, era vicino a casa, nei boschi che conosceva tanto bene. Il giovane le sarebbe saltato addosso all'improvviso, senza lasciarle il tempo neanche di gridare.

Indagini e tracce biologiche

Aggredita e stuprata sul posto, poi la fuga. La 69enne ha preso coraggio e ha subito denunciato l'accaduto. I carabinieri della Compagnia di Salò raggiunsero in poco tempo il colpevole, grazie alle testimonianze della donna e di chi aveva riconosciuto i colori della sua tuta. Quei pantaloni vennero trovati nella casa del giovane sudamericano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I successivi accertamenti, tra cui l'esame del Dna, hanno permesso di identificare con certezza l'aggressore di quel giorno. Nella fuga aveva perso anche la sua mascherina: le tracce biologiche trovate sul tessuto coincidevano con quelle sul corpo della donna. Impossibile negare l'evidenza: il 33enne ha confessato e ha chiesto scusa. Non è bastato a ridurre la sua condanna.