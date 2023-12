Aggrediscono cani e passanti: pitbull sequestrati, denunciato il padrone

“Ordinanza contingibile e urgente per motivi di sicurezza e incolumità pubblica di allontanamento di due cani, di cui uno morsicatore”: è il provvedimento firmato dalla sindaca di Toscolano Maderno, Chiara Chimini, con riferimento ai due cani di razza American Staffordshire Terrier (Pitbull Amstaff) protagonisti in un solo anno di due aggressioni ad altri animali. I cani saranno custoditi dal Canile Rifugio di Brescia e poi dati in affidamento: il proprietario, che risulta residente a Brescia ma di fatto è domiciliato a Toscolano, dovrà provvedere alle spese di mantenimento e rieducazione fino a nuovo affidamento.

Sono due gli episodi contestati: il primo l'11 novembre 2022 e il secondo il 14 novembre scorso. In quest'ultimo caso, in Via Giovanni Pascoli, “veniva appurato – si legge nell'ordinanza – che un cane di razza American Staffordshire Terrier usciva senza controllo nella pubblica via ed aggrediva altro cane a passeggio con il proprietario, e che a seguito dell'aggressione veniva ricoverato presso clinica veterinaria in gravi condizioni”.

Denunciato il proprietario

A seguito dell'accaduto, i veterinari dell'Ats di Brescia hanno informato la Procura che a sua volta ha denunciato il proprietario: lo stesso cane, insieme all'altro pitbull che ora verrà allontanato, anche l'11 novembre di un anno fa “avevano aggredito un altro cane a passeggio con il proprietario: nella circostanza era intervenuto un passante, in soccorso al cane aggredito, e a sua volta aveva ricevuto un morso al braccio”. Già a seguito di ciò l'Ats aveva emesso un'ordinanza di pericolosità . Un anno dopo, un'altra aggressione: e ora l'allontanamento coatto degli animali. Se ne occuperà la Polizia Locale.