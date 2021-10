Grida d'aiuto dal fondovalle, ma non c'è nessuno: mistero in montagna

E' ancora avvolta nel mistero la richiesta di aiuto arrivata nel primo pomeriggio di sabato da Toscolano Maderno, nella Valle delle Camerate. Come riferisce il Soccorso alpino, diverse persone avevano sentito grida d'aiuto provenienti dal fondovalle, da una zona molto impervia.

Sul posto è arrivato l'elicottero di Areu, decollato da Milano, per un sorvolo in zona: nel frattempo sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Dopo alcune ore di perlustrazioni, senza alcun riscontro, è stato stabilito di sospendere le ricerche, in attesa di nuovi elementi.

Gli altri interventi del Soccorso alpino

In tutta la giornata si segnalano altri tre interventi della stazione di Valle Sabbia della V Delegazione bresciana del Soccorso alpino, con 15 tecnici impegnati a Tremosine, per una persona che si era sentita male; in zona Monte Capione, tra Magasa e Valvestino, per un turista olandese che aveva perso l'orientamento; ancora a Toscolano Maderno, sulla cresta del Monte Castello, dove quattro giovani milanesi si erano persi e sono stati riportati a valle intorno alle 2 di notte.