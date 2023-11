Sbranato da un pitbull scappato da un giardino: cane in fin di vita

Attaccato e sbranato da un pitbull sotto lo sguardo, terrorizzato, del padrone. È quanto accaduto verso le 15 di mercoledi a un cane di razza breton: mentre passeggiava con il suo proprietario lungo via Pascoli a Toscolano Maderno, è stato assalito da un molosso, a quanto pare fuggito da un’abitazione della zona. Il cane aggredito ha riportato ferite gravissime: è ricoverato in una clinica veterinaria di Salò e si teme ancora per la sua vita.

L’episodio ha destato non poca preoccupazione tra i residenti della zona ed è stato denunciato anche sulla pagina social del paese: "Il pitbull lo ha ridotto in fin di vita, accanendosi per almeno mezz'ora su di lui, nonostante l'intervento di un coraggioso cittadino. E se ci fosse stato un bambino al suo posto?", si legge nel post. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, il cancello dell’abitazione dei proprietari era rimasto aperto e il molosso ne avrebbe approfittato per uscire. E non sarebbe nemmeno la prima volta che succede, stando ai commenti di chi vive nel quartiere.

Della vicenda sono stati informati anche i carabinieri, la polizia locale e l’Ats che stanno facendo ora gli accertamenti del caso. Non si profila alcuna conseguenza, almeno sul piano penale, per il proprietario del pitbull: ci sono soltanto quando il cane aggredisce una persona. Se ad essere assalito è un altro animale si risponde solo sul piano civile: in altre parole, scatta l'obbligo al risarcimento dei danni.