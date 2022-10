Cede il parapetto e precipita dal balcone: Ivan muore sotto gli occhi della moglie

In compagnia della moglie aveva raggiunto la baita in località Aviolo, sopra Toscolano Maderno, per trascorrere il fine settimana. Si era messo al lavoro, sabato pomeriggio, per sistemare la legna in vista dell'inverno. Poi la tragedia. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il parapetto del balcone su cui si trovava Ivan Marcoli ha improvvisamente ceduto e il 71enne è precipitato nel vuoto.

Un 'volo' terribile di quasi quattro metri, al termine del quale il 71enne - di casa a Desenzano del Garda - avrebbe battuto la testa con violenza. La moglie lo avrebbe trovato riverso a terra, esanime: immediatamente si è messa in auto per raggiungere il paese - nella località boschiva non c'è abbastanza segnale - è chiamare il numero unico per le emergenze.

La chiamata ai soccorsi è scattata verso le 15.30, ma raggiungere la baita non è stato affatto semplice. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza di Sondrio e una squadra del soccorso alpino di Agnosine. Quando i sanitari hanno raggiunto la baita, le condizioni del 71enne erano già disperate: è spirato poco dopo il loro arrivo.