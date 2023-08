Massi sulla Statale: senso unico alternato e strade chiuse, code di km

Ancora disagi sulla Statale 45bis: a causa dello smottamento, provocato dalle piogge dello scorso 28 agosto, in località Mole è stato istituito il senso unico alternato. Il semaforo e il cantiere Anas, allestito per sistemare la parete dalla quale si sono staccati i massi, stanno creando non pochi ingorghi. Lungo la principale strada che collega i comuni dell’Alto Garda, già trafficata, si registrano code e rallentamenti: martedì la colonna di auto dirette verso Bogliaco ha superato i quattro chilometri.

L'ordinanza del sindaco

Per evitare che si formino imbottigliamenti anche lungo la strade secondarie che collegano Toscolano Maderno a Bogliaco, nella serata di martedì 29 agosto, il sindaco Chiara Chimini ha emesso un’ordinanza per chiudere al traffico via Golf, che è stata pure transennata, via Cecina e via Sasselli. Il divieto non si applica ai residenti e a chi possiede terreni o fabbricati lungo le arterie interessate dal blocco veicolare.

Perché la situazione torni alla normalità e il semaforo venga rimosso c’è da attendere qualche settimana: si preannuncia quindi un weekend difficile per coloro che dopo le ferie o qualche giorno di relax rientreranno dalle località dell’Alto Garda.