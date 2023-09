Lago inquinato: divieto di balneazione nella spiaggia da sogno

A pochi mesi dai festeggiamenti per l’ottenimento della Bandiera Blu - il prestigioso riconoscimento internazionale che certifica la qualità ambientale delle località turistiche balneari - il Comune è costretto a emettere un’ordinanza per vietare la balneazione nella zona del Lido Azzurro di Toscolano Maderno. Un provvedimento temporaneo che si deve alla non idoneità delle caratteristiche microbiologiche dell'acqua: stando agli ultimi campionamenti effettuati da Ats, i valori di escherichia coli sono infatti superiori ai limiti consentiti e pari 2420 Mpn/100 Ml.

Niente panico o allarmismi: "sono stati effettuati dei nuovi campionamenti perché presumibilmente si tratta di un evento isolato e transitorio che può essere imputabile a più cause, anche naturali”, fa sapere l’ufficio stampa dal Comune.

Ma in paese è già polemica. Un errore di battitura nella prima ordinanza che sanciva il divieto di balneazione, siglata dal sindaco Chiara Chimini nella giornata di ieri (6 settembre), non è passato inosservato e ha fatto nascere parecchie polemiche: il documento riportava una data errata (quella del 19 aprile) lasciando presupporre che la segnalazione di Ats relativa ai valori non a norma fosse appunto avvenuta in quel giorno e quindi prima che venisse assegnata la Bandiera Blu.



Tutto si è chiarito nella tarda mattinata di oggi, giovedì 7 settembre, con la pubblicazione di una nuova ordinanza che rettifica quella precedente. "Per mero errore materiale si è omesso di indicare gli estremi della comunicazione della Direzione Sanitaria – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Brescia con cui si certifica la non balneazione delle acque della spiaggia Lido Azzurro - si legge nel documento pubblicato poche ore fa - . L’indicazione della missiva dello stesso Ente, datata 19.04.2023, non aveva nel contesto attinenza all’effettiva natura del provvedimento".



In buona sostanza il divieto di balneazione è scaturito da una segnalazione di Ats datata 6 Settembre e non 19 aprile, come erroneamente scritto nel primo documento. Cambia la forma, giustamente corretta e riveduta, ma non la sostanza: ad oggi non si può fare il bagno nelle acque antistanti il Lido Azzurro. Per i trasgressori sono previste multe che vanno da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.