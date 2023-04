Si ribalta con il trattore mentre taglia l’erba: operaio soccorso in codice rosso

Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, martedì 4 aprile, a Toscolano Maderno, in località Cecina: un operaio di 50 anni è rimasto ferito mentre stava tagliando un prato con un trattore tosaerba. Per cause ancora da chiarire, il lavoratore avrebbe perso il controllo del mezzo, che ha finito per ribaltarsi.

Il 50enne sarebbe rimasto incastrato con una gamba sotto il peso del trattore, ma fortunatamente è riuscito a dare l'allarme, verso le 8.10. Sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato d’urgenza un’ambulanza dei Volontari del Garda, oltre ai carabinieri di Salò e ai tecnici del nucleo prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats.

L’operaio, di casa a Gargnano, avrebbe riportato seri traumi a un gamba ed è stato trasportato a bordo di un'autolettiga al Civile di Brescia. Le sue condizioni non sarebbero critiche, per fortuna: il ricovero nel nosocomio cittadino è infatti avvenuto in codice giallo.